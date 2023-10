Dwayne Johnson kaja się po krytyce za zorganizowanie zrzutki w sieci. "Wyciągnę wnioski"

TODAY/YouTube

Reklama

W sierpniu na hawajskiej wyspie Maui doszło do katastrofalnych w skutkach pożarów, które zniszczyły domy wielu zamieszkujących ją ludzi. W sieci pojawiły się choćby niezwykle poruszające i obrazujące potężną skalę zniszczeń obrazy z miejscowości Lahaina, w której przetrwał tylko jeden budynek. W następstwach pożarów życie straciło ponad 100 osób, a przeszło 1000 początkowo uznano za zaginionych - była to jedna z najbardziej śmiercionośnych klęsk żywiołowych tego typu w historii USA.

Na pomoc ocalałym ruszył m.in. Dwayne Johnson, który współorganizował w sieci zrzutkę dla poszkodowanych - ten obrót spraw spotkał się jednak z ostrą krytyką. Kilka dni po pierwszych doniesieniach o katastrofie popularny "The Rock" i Oprah Winfrey założyli specjalny fundusz The People's Fund of Maui, wpłacając na jego rzecz wspólnie 10 mln USD. Gwiazdy poprosiły jednocześnie o to, aby internauci przekazywali na szczytny cel miesięczne datki w wysokości 1200 dolarów, które miały być przeznaczone dla poszkodowanych mieszkańców Lahainy i miejscowości Kula.

Wielu komentatorów w sieci skrytykowało Johnsona i Winfrey za ich prośbę, wychodząc z założenia, że ludzie o takim statusie majątkowym powinni po prostu sami wpłacić więcej pieniędzy, a nie prosić o nie osoby znacznie mniej zamożne.

The Rock odnosi się do krytyki

Krytyka przybrała na sile do tego stopnia, że "The Rock" postanowił na nią odpowiedzieć w ramach zamieszczonego na swoim koncie na Instagramie wideo. Aktor przyznaje, że jest poruszony wiadomościami od ludzi, którzy zdecydowali się na wpłatę, lecz z drugiej strony stwierdził on:

Kiedy otworzyliśmy nasz fundusz, wywołaliśmy w sieci pewien sprzeciw. Rozumiem to. Wiem, że mogłem zachować się lepiej - i następnym razem to zrobię. (...) Zawsze mówicie mi prawdę - dobrą i złą. Zawsze będę to doceniać i postaram się chronić szczerość komunikacji między nami. Daję wam słowo, że zawsze słucham, uczę się, rozwijam i działam później lepiej. Nigdy wcześniej nie zakładałem funduszu. Zaufajcie mi - szybko się uczę i wyciągam wnioski. Rozumiem was, doceniam. Wyciągnę wnioski.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dwayne Johnson (@therock) ROZWIŃ ▼

Johnson wyjawił także, że pierwsza transza pomocy zorganizowanej w ramach stworzonego przez niego funduszu już trafiła do mieszkańców Maui.

Oprah Winfrey w tej sprawie zabrała głos już wcześniej

Winfrey we wrześniu także odniosła się do krytyki założonego przez nią funduszu, mówiąc:

Byłam tym naprawdę podekscytowana. Kiedy jednak obudziłam się następnego dnia i zobaczyłam ten wylewający się z komentarzy jad, pomyślałam: "Co tu się w ogóle stało?". Wszystkie te rozmowy w sieci - krytyka, kłamstwa, teorie spiskowe - odwracały uwagę od tego, co najważniejsze, czyli mieszkańców Maui.

Najlepiej zarabiający aktorzy filmowi w 2022 roku

26. Anya-Taylor Joy - Furiosa - 1,8 mln dolarów