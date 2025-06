Little Nightmares 3 ma datę premiery! To nie jedyna dobra wiadomość dla fanów marki

fot. Bandai Namco

24 czerwca odbyło się wydarzenie Little Nightmares Showcase, zorganizowane przez wydawcę — firmę Bandai Namco. Podczas prezentacji ujawniono, że premiera Little Nightmares 3 odbędzie się 10 października 2025 roku. Przypomnijmy, że gra zmierza na PC, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 1 i 2.

Ogłoszeniu terminu debiutu Little Nightmares III towarzyszył też nowy zwiastun. Przedstawia on Carnevale, rozpadające się wesołe miasteczko. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również inne interesujące informacje związane z marką Little Nightmares: