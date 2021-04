Luca - pełny zwiastun animacji. Pixar znów zachwyci?

fot. Disney+

Luca to historia osadzona w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Opowiada ona o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniane lato, które upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Niestety ale ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Są oni potworami morskimi z innego świata, który znajduje się tuż pod powierzchnią wody.

Enrico Casarosa jest reżyserem filmu, a widzowie mogą go kojarzyć z krótkometrażówki Pixara o tytule Luna. Podczas pracy inspirował się własnym dzieciństwem z Riwiery Włoskiej.

Luca - zwiastun

Luca - premiera światowa odbędzie się w VOD w platformie Disney+ już 18 czerwca 2021 roku. Każdy subskrybent będzie mieć dostęp bez dodatkowych opłat. Jest to trzeci film Pixara z rzędu, który trafia do platformy. Poprzednie to Naprzód oraz Co w duszy gra. W krajach, w których Disney+ jeszcze nie jest dostępny film trafi do kin. Premiera w Polsce została ustalona przez Disneya na 19 czerwca 2021 roku.