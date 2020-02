Lucyfer: sezon 6 - jakie są szanse na zaskakującą kontynuację?

W lutym 2020 roku do sieci trafiła informacji o tym, że Netflix nieoczekiwanie nie chce zakończyć produkcję serialu Lucyfer na 5. sezon i negocjuje przedłużenie go na 6. sezon. Za produkcję odpowiada studio Warner Bros. TV i to właśnie z tą stroną prowadzone są rozmowy.

Jak donosi Michael Ausiello z TVLine.com negocjacje pomiędzy Warner Bros. TV a Netflixem idą dobrze i obie strony są optymistycznie nastawione do uzgodnienia szczegółów zamówienia 6. sezonu. Według jego wiedzy miałby on mieć od 10 do 13 odcinków.

Przypomnijmy, że gdy Netflix zamawiał 5. sezon, który jest jeszcze w produkcji, ogłoszono, że będzie to ostatnia seria. Co się zmieniło? Oficjalnie nikt nie podaje przyczyn zmiany i chęci przedłużenia na 6. sezon, ale wiele wskazuje na to, że może to mieć związek z wyjątkową i rosnącą popularnością Lucyfera od kiedy przeszedł do platformy streamingowej wraz z 4. sezonem.

Jeśli ostatecznie 6. sezon zostanie zamówiony, nie jest powiedziane, że będzie on ostatnim. Być może rzeczywiście Netflix dał drugie życie Lucyferowi, który może jeszcze widzów zaskoczyć.

Lucyfer - data premiery 5. sezonu nie jest znana. Wiemy, że nastąpi w 2020 roku.