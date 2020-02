Lucyfer - tytuł odcinka 5. sezonu. Fani boją się najgorszego

Obecnie trwają prace nad końcówką 5. sezonu serialu Lucyfer. Najwyraźniej twórcy obecnie filmują 14. odcinka 5. sezonu, bo to właśnie zdjęcie scenariusza z tego epizodu wrzucili do sieci. Jego tytuł wzbudził u fanów niepokój i zaczęli się bać najgorszego. Brzmi on: Nothing Last Forever, czyli: "nic nie trwa wiecznie".

Z uwagi na publikację zdjęcia w walentynki, treść postu scenarzystów oraz nawet emotki złamanego serca skojarzenie jest naturalne: może dotyczyć to związku Chloe z Lucyferem. Oczywiście na tym etapie jest spekulacja, ale biorąc pod uwagę fakty i reakcje, wydaje się ona bardzo prawdopodobna.

Szczegółów fabuły na temat 5. sezonu nie ujawniono. Data premiery 5. sezonu Lucyfera nie jest znana.

https://twitter.com/LUCIFERwriters/status/1228445461012312064