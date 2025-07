Polski aktor w The Old Guard 2. Charlize Theron chwali Ślepnąc od świateł!

foto. naEKRANIE.pl

The Old Guard 2 to ekranizacja komiksu autorstwa Grega Rucki i Leandra Fernándeza. Film, którego pierwsza część zadebiutowała na platformie Netflix w 2020 roku, opowiada historię grupy nieśmiertelnych najemników dowodzonych przez wojowniczkę Andy (w tej roli Charlize Theron). Pięć lat później amerykański gigant streamingowy zdecydował się opublikować drugą część. I zapewne tytuł przeszedłby bez większego echa, gdyby nie pewna ciekawostka.

W obsadzie filmu znalazł się polski aktor Kamil Nożyński, którego możecie kojarzyć z głównej roli w Ślepnąc od świateł, serialu Kibic czy ostatnio z ekranizacji książki Remigiusza Mroza Langer, stworzonej dla platformy SkyShowtime.

Nożyński wciela się w postać przybocznego nieśmiertelnej Quynh, granej przez Veronicę Ngo. Po raz pierwszy Kamil pojawia się w 17. minucie filmu, kiedy Quynh spotyka Bookera. Największą rolę nasz aktor odgrywa jednak w 60. minucie, gdy jego zespół przeprowadza akcję przejęcia budynku.

Skontaktowaliśmy się z aktorem, by zapytać go o kulisy udziału w tym projekcie.

Veronicą Ngo Matthiasem Schoenaertsem Producenci odezwali się do mnie bezpośrednio po castingu, który odbywał się przez wideo. Zaproponowali mi rolę, którą mieliśmy kręcić przez dwa dni zdjęciowe. Na miejscu okazało się, że zostaje ona przedłużona do sześciu. Poleciałem więc do Rzymu, gdzie kręciliśmy moją pierwszą scenęz, a później przenieśliśmy się prawie 700 km dalej, do malowniczego miasta Triest.

Choć Kamil nie miał żadnych wspólnych scen z Charlize Theron, poznał ją na planie. Aktorka pełniła w tej produkcji również funkcję producentki i – jak się okazuje – osobiście nadzorowała pracę całej ekipy. Co więcej, rozpoznała polskiego aktora z jednej z jego wcześniejszych ról.

Ślepnąc od świateł Podczas krótkiej rozmowy powiedziała mi, że oglądałai że to „zajebista produkcja”

The Old Guard 2 można już oglądać na platformie Netflix. Niestety, produkcja zbiera bardzo słabe recenzje – zarówno wśród krytyków, jak i widzów.