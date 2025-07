Kultowe anime wraca po ponad 10 latach na duży ekran. Jest pierwszy zwiastun

fot. Bandai Namco Pictures (BNP)

Sgt. Frog to komediowe anime, które zadebiutowało w 2004 roku. Opowiadało o żabie z innej planety planującej podbój Ziemi. Gdy została porzucona przez swój pluton i trafiła do nietypowego japońskiego domu, gdzie zmuszono ją do wykonywania bezsensownych obowiązków i zadań. Powstało ponad 350 odcinków, a produkcja była emitowana do 2011 roku, zyskując status kultowego tytułu.

Ponad rok temu ogłoszono, że Sgt. Frog powróci z okazji dwudziestolecia. Teraz potwierdzono, że nastąpi to latem 2026 roku. Opublikowano również krótki zwiastun produkcji.

Za produkcję odpowiada Bandai Namco Pictures (BNP), a za reżyserię Fumitoshi Oizaki i Yûichi Fukuda. Przypomnijmy, że wcześniej nakręcono 5 pełnometrażowych filmów związanych z tą franczyzą. Ostatni z nich - Keroro Gunso the Super Movie: Creation! Ultimate Keroro, Wonder Space-Time Island - miał premierę w 2010 roku. Ponadto powstał reboot serialu pt. Keroro, który zadebiutował w 2014 roku. To flash anime liczyło 24 odcinki.

Sgt. Frog nie jest zbyt znaną marką na Zachodzie, ale w Japonii wciąż cieszy się dużą popularnością. To chaotyczne anime charakteryzuje się absurdalnym humorem i wieloma nawiązaniami do kultury japońskiej. Nie brakowało też odniesień do innych anime.