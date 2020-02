Lucyfer- 5. sezon nie będzie ostatnim?! Zaskakujące informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal TVLine.com, powołując się na swoje sprawdzone źródła, Netflix rozmawia ze studiem Warner Bros. Television o przedłużeniu serialu Lucyfer na 6. sezon, czyli platforma streamingowa nie chce, aby 5. sezon był ostatnim, tak jak ogłoszono.

Nie jest to też zaskakujące, bo Lucyfer odkąd jest na Netflixie, staje się coraz popularniejszym serialem. Osoby decyzyjne w platformie streamingowej muszą również widzieć to zainteresowanie w wynikach oglądalności. Zwłaszcza, że 4. sezon, który był robiony już tylko dla Netflixa, zebrał bardzo pozytywne recenzje widzów oraz krytyków

Na razie Warner Bros. i Netflix nie komentują doniesień portalu. Jednak TVLine to jedno z bardziej wiarygodnych źródeł w sieci, więc możemy traktować ich informacje za pewną. Pytanie pozostaje - czy obie strony dogadają się co do przyszłości serialu Lucyfer.

Przypomnijmy, że trwają zdjęcia do 5. sezonu, który ma mieć 16 odcinków. Ich emisja zostanie podzielona na dwie partie, po 8 odcinków. Pierwsza na pewno zadebiutuje w 2020 roku. Druga jakiś czas później.

