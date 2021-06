Twórca Mare z Easttown podpisał z HBO trzyletni kontrakt. Jest szansa na 2. sezon?

fot. HBO

Mare z Easttown, serial detektywistyczny z Kate Winslet w tytułowej roli, okazał się ogromnym sukcesem i może pochwalić się rewelacyjną oglądalnością, która pobiła rekordy HBO. Nieoceniony wkład w powodzenie całego projektu miał oczywiście sam scenarzysta i producent wykonawczy, Brad Ingelsby. HBO jest pod tak dużym wrażeniem jego pracy i samego serialu, że zdecydowało się zatrzymać twórcę przy sobie i podpisać z nim kontrakt na wyłączność przy kolejnych projektach przez trzy lata. O współpracy z Bradem Ingelsby bardzo pochlebnie wypowiedział się Casey Bloys, dyrektor do spraw treści HBO, który przed Mare z Easttown nie miał jeszcze okazji współpracować z tym twórcą.

Brad zrobił przy Mare z Easttown kawał dobrej roboty. To była świetna współpraca – powiedział Casey Bloys.

Mare z Easttown - czy 2. sezon powstanie?

Chociaż Mare z Easttown jest miniserialem stanowiącym zamkniętą całość, to po przejściu Brada Inglesby do HBO spekulacje na temat powstania 2. sezonu nie cichną. Casey Bloys studzi co prawda entuzjazm fanów serii, mówiąc, że w najbliższym czasie się na to nie zanosi, lecz z jego wypowiedzi wynika, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Jeśli Brad poczuje, że ma do opowiedzenia historię na tym samym poziomie, będziemy na to otwarci. W tym momencie nie ma takiej historii.

Widzom Mare z Easttown nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość oraz czekać na nowe wspólne projekty Ingelsby i HBO.