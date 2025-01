Kapitan Ameryka 4 - Leader wygląda inaczej! Pierwsze oficjalne spojrzenie na złoczyńcę filmu

Marvel

Choć kampania promocyjna filmu Kapitan Ameryka 4 wkroczyła już w decydującą fazę, jak do tej pory nie mogliśmy w niej zobaczyć Samuela Sternsa aka Leadera. Wizerunek złoczyńcy ujawnił co prawda jeden z materiałów marketingowych, jednak teraz okazuje się, że nie był on zgodny z tym, co pokaże ostateczna wersja produkcji. Pierwsze oficjalne spojrzenie na tę postać zdradził dopiero dzisiejszy spot telewizyjny.

Choć portretowany przez Tima Blake'a Nelsona (który grał już Sternsa w The Incredible Hulk z 2008 roku) Leader w ostatnim wideo pozostaje w cieniu, w pewnym momencie zbliża się on do światła - to wówczas możemy mu się lepiej przyjrzeć. Spójrzcie sami:

Leader w powyższym spocie wygląda zupełnie inaczej niż na grafice promocyjnej sprzed kilku miesięcy: jego głowa jest ogolona, charakterystyczna, wydłużona czaszka jawi się jako znacznie mniejsza, a mózg, podobnie jak w komiksach, wydaje się częściowo odsłonięty.

Produkcja Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wejdzie na ekrany kin 14 lutego.