Bruce Campbell zapowiada powrót Martwego zła. Aktor pojawi się w Doktor Strange 2?

fot. materiały prasowe

Martwe zło, film Sama Raimiego, którego premiera odbyła się w 1981, w 2021 roku obchodzić będzie swoją 40. rocznicę. Z tej okazji produkcja powróci na ekrany amerykańskich kin w październiku 2021 po czterech dekadach i dla wielu widzów będzie okazją, by po raz pierwszy obejrzeć horror na wielkim ekranie. Bruce Campbell, który w filmie wciela się w postać Asha, przy okazji wywiadu dla Entertaiment Weekly z okazji zapowiedzianej rocznicy zdradził również kilka informacji na temat nadchodzącego Evil Dead Rise, czyli czwartej części franczyzy, oraz swojego domniemanego cameo w Doktor Strange 2.

Aktor w wywiadzie wyjawił swoje wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście w tym roku świętowana jest 40. rocznica Martwego zła:

Nie nazwałbym tego 40. rocznicą. Raczej 42. Zawsze jest różnica pomiędzy tym, kiedy film został nakręcony, a kiedy ujrzał światło dzienne. W przypadku Martwego zła mówimy o różnicy dwóch, trzech lat. Film nakręciliśmy w 1979. Zasadniczo świętujemy więc 42. rocznicę. Ale cieszę się, że możemy ją obchodzić!

W odniesieniu nadchodzącej produkcji Evil Dead Rise aktor przypomniał, że Sam Raimi sam wybrał Lee Cronina, by ten wyreżyserował czwartą część franczyzy. Powiedział, że akcja film osadzona będzie w mieście, a zdjęcia powstają aktualnie w Nowej Zelandii. Campbell nie wystąpi w tej części franczyzy. Widzowie mogą jednak liczyć na to, że nowe bohaterki, które staną na wysokości zadania, mocno ich zaskoczą. Aktor zdradził też, że sam zaangażowany był w pisanie scenariusza.

Doktor Strange 2 - Bruce Campbell wystąpi w filmie?

Bruce Campbell odniósł się również do plotek co do tego, czy wystąpi w reżyserowanym przez Sama Raimiego filmie Doktor Strage 2. Zapytany o swój udział w nadchodzącej produkcji, zagadkowo opowiedział:

Mogę powiedzieć, że to naprawdę dobra plotka. Myślę, że za to mnie nie pozwą. Jest taka zasada, że filmy Raimiego nie są dobre, jeśli mnie w nich nie ma. Jeśli Sam chce zrobić dobry film, to powinien mnie w nim umieścić. Z tymi wielkimi historiami nic jednak nie wiadomo, nie wiadomo, jak się rozwiną i dlatego jestem taki enigmatyczny.

Premiera filmu Doktor Strage 2 planowana jest na marzec 2022 roku.