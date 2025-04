Legion samobójców 2 mógł być absurdalnie zły. Scenarzysta o dziwnych oczekiwaniach Warner Bros.

Legion samobójców

Gavin O'Connor obecnie promuje swój najnowszy film pod tytułem Księgowy 2. Podczas rozmowy z Colliderem padł temat Legionu samobójców 2. Pracował nad nim po ogłoszeniu projektu w 2017 roku. Potem wszystko się rozpadło, a projekt przejął James Gunn, który zrealizował Legion samobójców. The Suicide Squad.

Legion samobójców 2 według Gavina O'Connora

Gavin O'Connor wspomina ten czas jako przykład dysfunkcyjności branży filmowej i atakuje ówczesnego szefa DC Films, Waltera Hamadę, który według niego był jednym z głównych problemów tamtego okresu. Odnosi się do momentu, gdy Hamada został mianowany szefem DC Films w 2018 roku.

– To kolejny przykład dysfunkcyjności naszej branży. Miałem określoną wizję, którą chcieli zrealizować. Miałem scenariusz napisany w trzech czwartych, kiedy pojawiło się nowe szefostwo, więc wszyscy ludzie z DC, z którymi pracowałem, odeszli. Pisaliśmy na terenie Warner Bros. Miałem tam mały domek, więc z moim partnerem od scenariusza spotykaliśmy się tam i pisaliśmy każdego dnia. Pewnego dnia słyszymy pukanie do drzwi i był to nowy szef DC. Zapytał nas, jak idzie pisanie scenariusza, więc odpowiedzieliśmy mu, że prawie skończyliśmy. Zapytał: "Czy mogę przeczytać?" Dostał więc odpowiedź, że gdy skończymy. Kilka tygodni później dostał skończony scenariusz i po lekturze zapytał mnie: "Czy możesz zrobić z tego komedię?" Mówię mu więc, że to nie jest scenariusz, który napisałem, i nie na to się umawiałem ze studiem. Chciał, abym przebudował to w komedię. Odpowiedziałem mu prosto: "Dobra, wygląda na to, że nie będę już tutaj pracował".

Wspomina, że centralną postacią był Deadshot grany przez Willa Smitha i była to historia o relacji z jego córką. Oficjalna kontynuacja w reżyserii Jamesa Gunna powstała kilka lat później i zdobyła uznanie widzów oraz krytyków.