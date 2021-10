Marvel oddaje hołd słynnym okładkom. Debiuty Hulka, Thora i innych w nowej wersji

Creees Lee/Marvel

Marvel ogłosił, że okładki alternatywne do komiksów Domu Pomysłów, które ukażą się na amerykańskim rynku w styczniu 2022 roku, będą stanowiły hołd dla wielu z najsłynniejszych okładek wydawnictwa. Rysownicy wezmą na warsztat grafiki przedstawiające Hulka, Thora, Wolverine'a i Spider-Mana, choćby w trakcie ich debiutów w świecie powieści graficznych, lecz na tym wcale nie koniec.

Autorami prac są m.in. David Yardin, Will Sliney, Mike McKone, Creees Lee, Philip Tan, David Nakayama, Pete Woods, Ken Lashley, Stephen Mooney i Peach Momoko. Wspomniane wcześniej okładki znajdą się natomiast w następujących zeszytach: Amazing Spider-Man #85-86, Venom #4, X Lives of Wolverine #1, Thor #21, Captain America/Iron Man #3, Hulk #3, Death of Doctor Strange #5, Iron Man #16 oraz X-Men Legends #11.

Zobaczcie materiały:

Marvel - okładki alternatywne styczniowych zeszytów

Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich miesiącach Marvel coraz częściej wybiera motyw przewodni dla okładek alternatywnych poszczególnych komiksów. Przykładem na tym polu może być inicjatywa młodych, uzdolnionych artystów, którą znamy pod nazwą Stormbreakers.