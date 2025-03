W jakim miejscu będzie dział się Spider-Man 4? Jest możliwość pojawienia się innych pająków!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Plotki dotyczące Spider-Mana 4 najczęściej skupiają się na występujących w filmie postaciach. Tym, co najbardziej rozgrzewa emocje fanów, jest bowiem to, czy w filmie wystąpią postacie takie jak Venom, Daredevil czy inne wcielenia Pajączka portretowane przez Tobey'a Maguire'a czy Andrew Garfielda. Teraz jednak pojawiła się plotka dotycząca miejsca, w którym rozegra się fabuła.

Spider-Man 4 – nowa plotka o miejscu akcji

Już wcześniej pojawiły się pogłoski, że film zostanie osadzony w Battleworld, co ma być powiązane z faktem, że pojawi się on w kinach pomiędzy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Po pojawieniu się w internecie grafik koncepcyjnych do pierwszego z tych filmów, do tego tematu wróciło MyTimeToShineHello. Wcześniejsze doniesienia o Battleworld nie tylko zostały potwierdzone, ale i rozszerzone o sugestię, że w filmie pojawi się "wiele" pająków i wskazanie kolejnej prawdopodobnej lokalizacji – a mianowicie Spider-Island.

W komiksach o Spider-Manie osadzonych w Spider-Island, Adriana Soria/Spider-Queen łączy siły z Milesem Warrenem/Jackalem i wspólnie dają każdemu w Nowym Jorku (włączając w to innych superbohaterów) własne pajęcze moce. Nie jest powiedziane, że film także zainspirowałby się tą historią, ale jest prawdopodobne, że dostalibyśmy uliczną historię z wieloma Spider-Manami z całego Multiwersum. Nie wiadomo, czy wtedy pojawiliby się Miles Morales i Spider-Gwen, choć pojawiały się już wcześniej plotki łączące Spider-Mana 4 z animacjami od Sony.

Niewykluczone, że w takiej kombinacji Peter Parker mógłby skrzyżować ścieżki z Daredevilem w nowej, pajęczej wersji Manhattanu.

Premiera kinowa filmu Spider-Man 4 w Polsce została zaplanowana na 24 lipca 2026.