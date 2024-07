X-Meni sprzymierzają się z Godzillą; Myszka Minnie w kostiumie Scarlet Witch. Nowe okładki Marvela

Fot. Marvel

Reklama

Marvel pokazał nowe warianty okładek Disney What If? i komiksu Exceptional X-Men #1. Grafiki możecie zobaczyć poniżej. Są naprawdę interesujące.

W przypadku Exceptional X-Men #1 uwagę przykuwa ta, na której mutanci sprzymierzają się z kultową Godzillą, a także pełen detali rysunek Scotta Koblisha, przedstawiający całą plejadę znanych z komiksów Marvela bohaterów. Z kolei na wariantach okładek Disney What If? widzimy między innymi Myszkę Minnie w kostiumie Scarlet Witch i Kaczora Donalda w stroju Kapitana Ameryki.

Nowe okładki Marvela: Exceptional X-Men #1

Komiks Exceptional X-Men pokazuje, jak Kitty Pryde i Emma Frost szkolą nowe pokolenie mutantów, w tym Axo (wykrywanie i manipulowanie emocjami), Bronze (metaliczna skóra) i Melee (niewidzialność/nieuchwytność). Scenarzystką jest Eve L. Ewing, a za stronę graficzną odpowiada Carmen Carnero.

Exceptional X-Men #1

Nowe okładki Marvela: seria Disney What If?

Z kolei Disney What If? zostało stworzone z okazji 60. rocznicy X-Menów i Avengersów. W jego ramach co miesiąc są pokazywane nowe warianty okładek do serii Amazing Spider-Man, stworzone na cześć kultowych superbohaterów Marvela. W tym wypadku widzimy postacie znane z klubu Myszki Miki w kostiumach znanych herosów.

AMAZING SPIDER-MAN #59 (Disney What If?)

Okładki na rocznicę Disneya

A jeśli lubicie takie klimaty, to dorzucamy serię okładek z okazji setnej rocznicy Disneya. Przekonajcie się, jak wyglądałyby postacie z bajek Disneya jako Avengersi, Fantastyczna Czwórka czy złoczyńcy.