Twórcy The Old Guard 2 opowiadają o filmie. Co pokażą Nieśmiertelni?

fot. Netflix

W rozmowie z Collider reżyserka The Old Guard 2, Victoria Mahoney, została zapytana, jak sequel podnosi poprzeczkę w porównaniu do pierwszego filmu, jeśli chodzi o akcję. Odpowiedziała, że najważniejszym elementem podczas pracy nad nową częścią była niesamowita synergia ekipy pracującej nad produkcją.

Nasza otwierająca scena akcji, pod względem estetycznym, fizjologicznym i topograficznym, miała przekazać wyraźny stan umysłu dla Nieśmiertelnych, co pozwoliło nam w pełni zrównoważyć estetykę, fizjologię i topografię zamykającej sceny akcji.

O filmie wypowiedział się też Barry Ackroyd, operator kamery w The Old Guard 2, wskazując, gdzie należy szukać największej sekwencji akcji w filmie, jednocześnie chwaląc wielu członków ekipy, którzy przyczynili się do ożywienia filmu:

Prawdopodobnie największą sekwencją, jaką osiągnęliśmy, była długa, finałowa scena, która obejmowała wszystkie powyższe elementy oraz sporo pracy głównej ekipy, która ustawia ton i styl wizualny filmu. To sposób wyrażenia wszystkiego, czego dział kaskaderski, scenarzyści i aktorzy mogą sobie tylko życzyć... Ostatnia część filmu to długa sekwencja, która łączy naszą lokalizację i aktorów z ostateczną walką. Będziecie musieli poczekać i zobaczyć.

The Old Guard 2 - obsada, premiera

Na temat fabuły filmu wciąż nie wiadomo zbyt wiele, ale można spodziewać się, że Andy Theron i jej zespół nieśmiertelnych wojowników powrócą, by chronić ludzkość przed nowym, potężnym zagrożeniem. Reżyserka produkcji potwierdziła, że widzów czeka długi przeskok czasowy.

W obsadzie znajdują się Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor oraz wspomniana Veronica Ngo. W nowych rolach zobaczymy Umę Thurman oraz Henry’ego Goldinga, ale nie wiadomo jeszcze, kogo zagrają.

The Old Guard 2 swoją zapowiadaną premierę będzie mieć 2 lipca 2025 roku.