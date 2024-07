Nie tylko bracia Russo wrócą do Marvela? Plotka o Avengers: Secret Wars ucieszy wielu z Was

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak wiemy, bracia Russo prowadzą wstępne rozmowy z Marvel Studios w sprawie wyreżyserowania Avengers 5 i kolejnej części Secret Wars. Jest to o tyle ważne, że ten duet odpowiada za kilka z największych hitów MCU, w tym Koniec gry - drugi najbardziej dochodowy film wszech czasów z 2,79 mld USD na koncie. Teraz znany insider Jeff Sneider wyjawił nowe informacje w tej sprawie.

Sneider w podcaście The Hot Mic stwierdził, że to Joe i Anthony Russo pierwsi odezwali się do Marvela, jednak zostali odrzuceni, ponieważ studio prowadziło w tym czasie już rozmowy z innymi filmowcami. Wśród nich był Shawn Levy, twórca Deadpool & Wolverine. Wygląda jednak na to, że nikt nie chciał przyjąć oferty Marvel Studios. Prawdopodobnie dlatego, że ewentualna klęska mogłaby odbić się bardzo źle na karierze takiego reżysera, a MCU w ostatnim czasie rozmija się z oczekiwaniami fanów, co widać chociażby po reakcjach na Thor: miłość i grom czy Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Nie tylko bracia Russo wrócą do Marvela?

W związku z powyższym Marvel Studios miałoby wrócić do braci Russo z ofertą wyreżyserowania Avengers 5 i Secret Wars, a oficjalnie ogłoszenie w tej sprawie prawdopodobnie pojawi się na nadchodzącym San Diego Comic-Con. Sneider wyjawił jednak, że to nie wszystko. Ponoć mają do nich dołączyć ich wieloletni współpracownicy, a przynajmniej jeden z nich - scenarzyści Christopher Markus i Stephen McFeely, którzy pracowali przy filmach Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Wojna bohaterów, Wojna bez granic i Koniec gry. Mieliby przepisać scenariusz Michaela Waldrona do Avengers: Secret Wars.

Skoro o wielkich powrotach mowa, niedawno też pojawiła się plotka, że Robert Downey Jr. wróci do MCU. Alex Perez z The Cosmic Circus zasugerował, że choć to możliwe, to fani mają się raczej spodziewać antagonistycznego wariantu Iron Mana, a nie doktora Dooma, jak sugerowały wcześniejsze doniesienia.

