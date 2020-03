Marvel Studios tymczasowo przestaje działać? Wstrzymano prace nad filmami i serialami MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios tymczasowo zawiesza działalność na czas pandemii koronawirusa. Tak podaje Charles Murphy na swojej stronie Murphy'ego Multiverse. Jest to dziennikarz, którego źródła informacji praktycznie zawsze się sprawdzały, ale traktujemy to jako plotkę dopóki nikt oficjalnie tego nie potwierdzi. Podchodźmy więc z dystansem.

Swoje informacje bazuje na e-mailu z Marvel Studios, który został rozesłany członkom ekip filmowych, które pracowały do niedawna nad wszystkimi projektami MCU. Z nich wynika, że prace nad WandaVision (Murphy potwierdza, że ten serial nie został do końca nakręcony), The Falcon and the Winter Soldier oraz Lokim zostają wstrzymane do odwołania.

Pierwotnie członkowie ekip filmowych dostali informację, że zawieszenie prac ma potrwać miesiąc, ale z tego maila wynika, że nie jest to realistyczny termin. Z treści wynika, że produkcje zostaną wznowione, gdy pandemia koronawirusa zostanie opanowana na całym świecie, czyli czeka nas długi okres opóźnień. Być może nawet miesiącach.

Członkowie ekipy filmowych zostali także poinformowani przez Marvel Studios, że w związku z tym wszystkim, począwszy od 3 kwietnia 2020 roku nie będą zatrudnieni przy tych określonych projektach. Dotyczy to też wstrzymania prac nad serialami, które miały w 2020 roku dopiero rozpocząć zdjęcia: She-Hulk, Ms Marvel oraz Hawkeye.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy premiery The Falcon and The Winter Soldier oraz WandaVision odbędą się w 2020 roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Doniesienia dotyczą seriali, ale założenie jest, że te same zasady dotyczą również filmów MCU. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings był kręcony w Australii zanim pandemia koronawirusa zablokowała wszystkie plany filmowe. W sierpniu 2020 roku zdjęcia miały rozpocząć się do Thor: Love and Thunder, więc to także może zostać opóźnione. Przypomnijmy, że premiera Czarnej Wdowy została odwołana i nie wiadomo, kiedy film trafi do kin. Nie wiadomo też, czy proces post-produkcji nad The Eternals będzie przeprowadzony zdalnie.

Charles Muprhy po jakimś czasie zdecydował się usunąć swój artykuł ze strony internetowej. Na Twitterze wyjaśnił, że nie skasował go z powodu nierzetelności, bo informacje są prawdziwe. Powodem była rozmowa z innym członkiem ekip filmowych, który uświadomił mu, że publikacja takich informacji jest nieczuła i może zepsuć dzień wielu osobom. Zgodził się i usunął post.