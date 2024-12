Mrok, śmierć i przemoc. Scenarzysta wspomina pierwotną wersję Gremlinów

fot. materiały prasowe

Gremliny rozrabiają to jeden z najmroczniejszych filmów świątecznych w historii. Mimo familijnego charakteru, nie można odmówić mu powagi i mroku. Chris Columbus, scenarzysta tej produkcji (a także reżyser Kevina samego w domu), z okazji 40. rocznicy premiery ujawnił w rozmowie z Vanity Fair, że jego pierwotna wersja scenariusza była znacznie bardziej mroczna.

Gremliny – mrok i śmierć

Columbus przyznaje, że finalna wersja Gremlinów jest mroczna, ale zdradza szczegóły swojego oryginalnego scenariusza, w którym była przemoc i śmierć bohaterów.

– Tata został i walczył z gremlinami. Nie pamiętam, czy przeżył. Na pewno matka zginęła. W jednej scenie Billy wbiegł do przedpokoju i nagle zobaczył, jak głowa jego matki toczyła się po schodach. Były więc ofiary. Pies Barney również nie miał tyle szczęścia, by zostać tylko powieszonym na świątecznych lampkach. W moim scenariuszu powiesili go za szyję i zginął. Zabiliśmy psa!

Columbus wspomina, że jako młody, niedoświadczony scenarzysta, nie miał możliwości walczyć o realizację wszystkich swoich pomysłów. Kluczową zmianę w scenariuszu zaproponował producent filmu, Steven Spielberg.

– Miał całkowitą rację. Na 30. stronie scenariusza Gizmo zmieniał się w gremlina i nie wracał do swojej pierwotnej formy przez cały film. To był jeden z najlepszych pomysłów Stevena – by Gizmo pozostał przy Billym. On to wiedział, a ja nie. Widzowie potrzebowali kogoś, z kim mogli się utożsamić na tle gremlinów, i tym kimś był Gizmo.

Columbus cieszy się, że ostatecznie udało się stworzyć dość mroczny film – coś, za co jest chwalony do dziś. Wspomina, że razem z reżyserem Joe Dantem i Spielbergiem walczył o pozostawienie sceny śmierci ojca Phoebe, który zginął w kominie. Była to dla Columbusa jedyna rzecz, o którą wówczas zabiegał. W jego scenariuszu było pełno obrazowej przemocy.

Gremliny – kultowy klasyk świąteczny

Gremliny stały się świątecznym klasykiem, doczekały się sequela oraz serialu animowanego na platformie Max. Pomimo rozmów o Gremlinach 3, przez dekady nowy sequel nigdy nie powstał.