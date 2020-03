Solo i Man-Wolf - Sony szykuje kolejne filmy na podstawie komiksów Marvela?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Portal The Illuminerdi w ostatnim czasie przedstawia wiele rewelacji na temat projektów superbohaterskich. Według najnowszych doniesień studio Sony szykuje kolejne odsłony tzw. SUMC (Sony's Universe of Marvel Characters), cyklu filmów, w których pojawiają się postacie Marvela, do których firma posiada ekranowe prawa. Przypomnijmy, że w skład przedsięwzięcia wchodzi już obraz Venom, a jeszcze w tym roku - przynajmniej zgodnie z pierwotnymi planami - mają do niego dołączyć Morbius i Venom 2.

Dziennikarze wyjawiają więc, że Sony miało dać zielone światło na filmy Solo i Man-Wolf. James Bourne aka Solo debiutował w komiksach w 1986 roku; jest specjalistą od kwestii terroryzmu i jego zwalczania, do perfekcji opanował również walkę wręcz i umiejętności strzeleckie. Po otrzymaniu cybernetycznych implantów jego siła uległa znacznemu zwiększeniu - od tej pory potrafił także teleportować się na krótkich dystansach.

Man-Wolf to z kolei astronauta John Jameson, syn J. Jonah Jamesona. Po wylądowaniu na Księżycu natrafił tam na tajemniczą skałę, której oddziaływanie zamieniło go w wymykającą się spod kontroli bestię - taka postać z pewnością odnalazłaby się w tej samej rzeczywistości, w której będą funkcjonować już Venom i Morbius.

Solo w komiksie

Zobacz także:

Kolejny film SUMC, Morbius, ma wejść na ekrany kin 31 lipca.