Marvel - Mjolnir Thora jest słabszy niż ta nowa, potężna broń z uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy Was już, że w ostatnich dniach Marvel zdecydował się zaskakująco często wykorzystywać motyw jednej z najsłynniejszych broni komiksowego uniwersum, jaką z całą pewnością jest Mjolnir. Najpierw więc należący do Thora młot podniósł Loki, później zaś korzystająca z mocy... klonu boga burzy i piorunów Kapitan Marvel. Wygląda na to, że Dom Pomysłów na tym polu dopiero się rozkręca. Teraz bowiem potwierdzono oficjalnie, że Mjolnir jest de facto słabszy niż inna, nowa w Marvelowskim świecie broń.

Nasi Czytelnicy zapewne zdają już sobie sprawę z tego, że Jane Foster kilka lat temu przejęła spuściznę Thora, co pozwalało jej m.in. posługiwać się jego bronią. Później bohaterka została nową Walkirią, dzięki czemu w jej posiadanie wszedł Undrjarn, znany również jako Wszechbroń (ang. All-Weapon). Ten specyficzny, magiczny przedmiot zmienia dowolnie kształt w zależności od aktualnych potrzeb jego posiadaczki - staje się więc maczugą, buławą czy nawet złotymi skrzydłami, które pozwalają podróżować po multiświecie. Po raz pierwszy zobaczyliśmy go w czasie eventu War of the Realms.

W Midgardzie rozprzestrzenia się tajemnicza infekcja, dziesiątkująca populację jego mieszkańców. Wpływ na taki bieg rzeczy ma rozkładające się ciało Øde, jednego z pierwszych królów Asgardu - ta sprawa jest z kolei powiązana z mocą znaną jako Rokkva, będącą antytezą życia. Chcąc ją zniszczyć przy pomocy Mjolnira, Thor zostaje zainfekowany.

Ciąg dalszy tej historii przedstawia zeszyt Jane Foster: Valkyrie #9. Tytułowa bohaterka staje w nim do walki z bogiem burzy i piorunów, licząc na to, że dzięki temu jej przeciwnik wróci do normalnej kondycji. W trakcie pojedynku szybko okazuje się, że raz po raz zmieniający kształt Undrjarn skutecznie odpiera każdy atak Mjolnira, by ostatecznie powalić Thora potężną wiązką energii.

Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, Wszechbroń zamieniła się również w Białe Drzewo z Feierheim, jedyną we wszechświecie substancję, która mogła zniszczyć truchło Øde - to właśnie to posunięcie zatrzymało całą infekcję.

Zobaczcie, jak do tego doszło (w galerii znajdziecie także inne wersje broni Foster):