Marvel's Guardians of the Galaxy - Chris Pratt w grze dzięki technologii deepfake

fot. Square Enix / youtube.com

Niedawna zapowiedź Marvel’s Guardians of the Galaxy była bez wątpienia jedną z największych niespodzianek E3 2021. Zaprezentowany materiał nie wszystkim przypadł jednak do gustu - jedni krytykowali pokazaną rozgrywkę, a inni sam design postaci, mocno odstający od tego, do którego przyzwyczaiły nas filmy MCU, zamiast tego inspirowany przede wszystkim komiksami. I trudno się temu dziwić, bo Strażnicy Galaktyki swoją aktualną popularność zawdzięczają w dużej mierze właśnie produkcjom wchodzącym w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Fani postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać technologię deepfake, by przenieść do zwiastuna twarz Chris Pratt, czyli filmowego Star-Lorda.

Niejaki Stryder HD opublikował wideo, w którym możecie zobaczyć, jak Pratt sprawdza się w tej roli. Jest lepiej?

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch (Cloud Version).