Marvel's Spider-Man 2 - aktorka z gry ma ważną wiadomość dla fanów. Prosi ich o nieprzekraczanie pewnych granic

fot. SIE

Reklama

Stephanie Tyler Jones od dłuższego czasu nie zajmuje się aktorstwem czy modelingiem, ale wiele osób nadal ją przez to, że udzieliła swojego wizerunku postaci Mary Jane Watson w grach z serii Marvel's Spider-Man tworzonych przez zespół Insomniac Games. Okazuje się, że niektórzy z fanów nie ograniczają się wyłącznie do komentowania jej zdjęć, o czym sama Tyler Jones poinformowała na swoim Instagramie. Wspomniała o sytuacji, w której jedna osoba dzwoniła do jej aktualnego miejsca pracy i zostawiała liczne wiadomości głosowe.

W weekend niektórzy followersi przekroczyli granice. Jeden z nich dzwonił do mojej pracy i zostawił kilka wiadomości głosowych chcąc ze mną rozmawiać i prosząc, żebym oddzwoniła, co jest niedopuszczalne i uważane za stalking. Moja strona poświęcona pielęgnacji skóry nie jest przeznaczona dla fanów Spider-Mana czy MJ. Przyszłam do pracy dziś rano i czułam się niekomfortowo i w niebezpieczeństwie po usłyszeniu tych wiadomości. Uszanujcie to, że jestem człowiekiem, który próbuje zarabiać tak jak wy i proszę o to, byście nie przekraczali pewnych granic. Nie odpowiem na wiadomości i zablokuje was, jeśli sprawicie, że poczuję się niekomfortowo, możecie przestać mnie obserwować, jeśli to was rozczarowuje.

Dzień później Tyler Jones raz jeszcze powróciła do tematu. Podkreśliła, że decyzję o odejściu od aktorstwa podjęła dużo wcześniej, ale jest zainteresowana powrotem do roli MJ w przyszłości, jeśli tylko twórcy gry będą tego chcieli.