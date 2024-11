Vaiana - Dwayne Johnson skomentował wycieki z planu. Faktycznie nabrał masy do roli?

fot. Disney / Netflix

Vaiana: Skarb oceanu to jeden z tych filmów Disneya, który wyjątkowo szybko doczeka się aktorskiej adaptacji. Na ekranie zobaczymy m.in. Dwayne'a Johnsona, który odtworzy rolę Mauiego. Sęk w tym, że tym razem zadanie jest bardziej wymagające. Jako półbóg Maui wyróżnia się olbrzymią posturą. Johnson ujawnił w rozmowie z Extra, że aby oddać realistyczne proporcje bohatera, musiał nosić specjalny kostium.

- To kostium, który zakładało się naprawdę długo. Cieszę się więc, że powiedziałeś: "Nabrałeś masy", bo to oznacza, że nie był on aż tak widoczny.

fot. Disney

Niedawno zdjęcia z planu wyciekły do sieci - właśnie one wywołały debatę w mediach społecznościowych odnośnie tego, czy aktor nosił specjalne body, czy może jego sylwetka była efektem intensywnych treningów. Johnson przyznał, że mimo wysiłków ekipy produkcyjnej, paparazzi zdołali uchwycić kulisy powstawania filmu.

Vaiana - Dwayne Johnson o pracy nad filmem aktorskim

Jak aktor opisuje to doświadczenie? Przyznał, że "otworzyło mu ono oczy".

- Miałem pojęcie o tym, kim jest Maui. Znam ten głos, tego faceta, jego inspirację. Mam dostęp do tych rzeczy. Ale w chwili, gdy wszedłem na plan aktorski, od razu zdałem sobie sprawę, że to coś innego. To prawdziwe ciało, krew, skóra i kości. Nagle to stało się realne.

Tym razem tytułową bohaterkę zagra Catherine Laga'aia. Przypomnijmy, że w obu częściach animacji głosu Vaianie użyczyła Auli'i Cravalho.

Vaiana 2 - film już dostępny w kinach.

