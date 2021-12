Matrix 4 - fragment zaskakuje. Neo, Morfeusz i oglądanie 1. części serii

fot. Warner Bros.

Matrix 4 był promowany podczas gali The Game Awards. Tam też pokazano pierwszy fragment filmu, w którym widzimy Neo w towarzystwie Bugs udających się na spotkanie z Morfeuszem. Do tego widzimy, że Morfeusz ogląda wydarzenia z pierwszego Matrixa, a ściślej sceny spotkania starszego Morfeusza z Neo. Tłumaczą to słowami, że elementy z jego przeszłości pomogą mu łatwiej zaakceptować teraźniejszość i najwyraźniej kontakt z nimi. Nikt więc nie odcina się od wydarzeń z Matrixa z 1999 roku. Taki wniosek może z tego płynąć, skoro są one przeszłością Neo.

Matrix 4 - fragment

Matrix 4 - o czym film?

Przypomnijmy, że według oficjalnego opisy jest on kontynuacją i rozbudowaniem pierwszego Matrixa, który jednocześnie nie ignoruje poprzednich dwóch sequeli. Sam scenarzysta zapowiadał, że nie jest to tradycyjny sequel, bo zaburza on podstawowe zasady blockbusterów. Wiemy, że Neo musi ponownie podjąć decyzję o wyborze swojej ścieżki. Szczegóły są trzymane w tajemnicy, więc nie wiemy do końca, o co chodzi.

Matrix 4 - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 grudnia.

