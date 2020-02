MCU żegna Kirka Douglasa. To zdjęcie z synem wzrusza do łez

Kirk Douglas zmarł wczoraj w nocy polskiego czasu. 103-letni aktor był prawdziwą ikoną X Muzy, jednym z ostatnich żyjących gwiazdorów kina, którzy pamiętali jeszcze Złotą Erę Hollywood. Legendarnego odtwórcę roli Spartakusa żegnają nie tylko jego koledzy i koleżanki po fachu, ale również politycy, sportowcy czy intelektualiści z całego świata. Do tego oddawania hołdu przyłączyło się teraz MCU; reżyser filmów Ant-Man i Ant-Man i Osa, Peyton Reed, zamieścił bowiem w sieci niezwykle poruszające zdjęcie.

W kwietniu 2017 roku przygotowujący się do roli Hanka Pyma w drugiej części ekranowych przygód Człowieka Mrówki Michael Douglas w rezydencji swojej rodziny w Beverly Hills przymierzał kostium Ant-Mana. Nie założył go jednak w ostatecznej wersji produkcji; w tym stroju pojawił się za to w usuniętej scenie otwierającej, która miała pokazać jedną z dawnych misji Pyma i Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Reed był obecny w czasie tych testów i zdołał uchwycić w obiektywie moment, w którym Kirk Douglas patrzy na swojego syna w kostiumie herosa MCU. Zobaczcie sami:

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

Po śmierci ojca Michael Douglas zamieścił w sieci emocjonalny wpis o ojcu, w którym zapewniał, że jest dumny, iż jest jego synem.