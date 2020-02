Metro Exodus już wkrótce trafi na Steam

Metro: Exodus zadebiutowało w lutym 2019 roku. Pecetowa wersja gry nie trafiła jednak wtedy na Steam i pojawiła się jedynie na Epic Game Store, co rozczarowało wielu graczy. Wtedy też poinformowano, że okres wyłączności będzie wynosił 12 miesięcy. Oznacza to, że dobiega on już końca i wkrótce kolejni gracze będą mogli sprawdzić tę produkcję. Na platformę Valve trafi ona już 15 lutego 2020 roku.

Cena gry w wersji Steam nie jest znana, bo karta produktu w tym cyfrowym sklepie nie została jeszcze zaktualizowana o tę istotną informację. Można jednak spodziewać się, że będzie ona dostępna w standardowej dla nowych produkcji cenie 60$, czyli ok. 230-250 zł.

Metro: Exodus to kolejna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin z elementami survival-horroru. Tym razem gracze zwiedzali nie tylko tunele moskiewskiego metra, ale też mieli okazję częściej zwiedzić postapokaliptyczne powierzchnie. Produkcja wprowadziła też większe, otwarte lokacje. Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.