Premiera 2. sezonu spin-offu The Walking Dead coraz bliżej. W nim znowu będziemy śledzić losy Maggie i Negana. Powrócimy do postapokaliptycznego Manhattanu, w którym główni bohaterowie walczą z zagrożeniami znajdującymi się w mieście oraz mierzą się ze skomplikowaną przeszłością. Odtwórca Negana obiecuje, że jego postać będzie jeszcze bardziej wielowymiarowa niż do tej pory.

Jaki będzie Negan w 2. sezonie The Walking Dead: Dead City?

Jeffrey Dean Morgan w wywiadzie dla ScreenRant podczas promocji filmu Neighborhood Watch, w którym występuje wraz z Jackiem Quaidem, zdradził, czego widzowie powinni się spodziewać po Neganie w 2. sezonie The Walking Dead: Dead City.

Jeśli chodzi o Dead City to nie wiem, czy to w ogóle nie jest ostatni rok. Myślę, że kształtuje postać, która, gdy ją poznaliśmy, była najgorszą osobą na świecie, a z upływem czasu widzimy jego inną stronę.

Aktor porównał swoje doświadczenia z Neganem do postaci, jakie gra Quaid w swoich projektach.

Jack [Quaid] gra postacie, które na zewnątrz wydają się naprawdę dobre, a potem ukazuje się ta ciemna strona. Ja jestem dokładnym przeciwieństwem. Zawsze gram nieszablonową, cholernie mroczną [postać], a potem odkrywasz, że ma drugie oblicze. Myślę, że w tym roku odkryjemy kolejną stronę Negana i jego relacji, zobaczymy jak funkcjonuje z Maggie w tym świecie postapokaliptycznego Nowego Jorku. I wiesz, historia toczy się dalej. To będzie zabawny rok.

Neighborhood Watch opowiada o chorym psychicznie młodym człowieku, który sądzi, że był świadkiem porwania, ale policja nie chce mu uwierzyć. Niechętnie zwraca się do swojego sąsiada – zgorzkniałego, emerytowanego ochroniarza – o pomoc w odnalezieniu zaginionej kobiety.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z nadchodzącego sezonu, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia, zwiastun, plakaty z 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - 2. sezon

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

Scott Gimple, który jest producentem wykonawczym i dyrektorem ds. treści w uniwersum, powiedział, że skoro 1. sezon był resetem The Walking Dead dla tych postaci, to 2. sezon wydaje się resetem dla pierwszej odsłony, ponieważ wszystkie sojusze i ludzie się zmieniają. Ludzie znajdą się po bardzo różnych stronach z powodów, których się nie spodziewali.

The Walking Dead: Dead City - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 5 maja w serwisie Canal+.