Yoda był potężniejszy niż inni Jedi? Komiks Star Wars nie pozostawia wątpliwości

Portal Entertainment Weekly opublikował fragment książki Trials of the Jedi autorstwa Charlesa Soule’a, która stanowi finałową odsłonę cyklu Wielka Republika. Na razie nie wiadomo, kiedy ten tom trafi do Polski, ale z opisu wynika, że zagrożeniem jest tajemnicza siła nazwana w oryginale Blight, która niszczy całe światy. Odnaleziono ją również na Coruscant, czyli w stolicy Republiki - dokładnie w starożytnej kaplicy Sithów, którą tam odkryto.

Yoda potężniejszy niż inni

Mistrzowie Jedi stacjonują w tym miejscu, by Mocą odepchnąć tę siłę i zapobiec jej wydostaniu się, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia stolicy galaktyki. W opublikowanym fragmencie czytamy, że Yoda osobiście brał w tym udział. Młodzi uczniowie przybyli tam, aby przekazać wiadomość od Rady Jedi, która pilnie chciała się z nim spotkać. Wówczas okazuje się, że Yoda sam walczył z tą siłą, więc gdy przerwał, by udać się na spotkanie, musiało go zastąpić aż czterech mistrzów Jedi!

Po raz pierwszy w kanonie Gwiezdnych wojen otrzymaliśmy tak klarowne porównanie jego potęgi do innych Jedi. Tym samym nie ma już wątpliwości, dlaczego jest uważany za jednego z najpotężniejszych w czasach, gdy żył. Przypomnijmy, że akcja książki rozgrywa się ponad 200 lat przed wydarzeniami znanymi z filmów.

W filmach nie zabrakło podkreślania jego siły. Szczególnie w trylogii prequeli, ale nigdy nie pokuszono się o porównanie go do innych Jedi.

Premiera światowa powieści odbędzie się w czerwcu 2025 roku.