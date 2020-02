Mythic Quest: Raven’s Banquet – twórcy o kulisach powstawania serialu

Mythic Quest: Raven's Banquet to serial komediowy od twórców U nas w Filadelfii. Fabuła opowiada o firmie, które tworzy grę i zmaga się przy tym z różnymi problemami. W obsadzie są m.in. Rob McElhenney, F. Murray Abraham, Imani Hakim, David Hornsby, Danny Pudi, Charlotte Nicdao i Ashly Burch.

Tworzona przez fikcyjnych deweloperów gra jest centralną częścią historii i przewija się w trakcie całego sezonu. Z tego też względu musiała ona wypaść wiarygodnie. Ubisoft zaangażował więc do projektu twórców z Red Storm, którzy pracowali m.in. nad seriami Far Cry, Rainbow Six i Ghost Recon. Ci zaś stworzyli w pełni działającą „piaskownice”, która mogła zostać wykorzystana w serialu.

Jesteśmy Ubisoft. Jeśli tworzymy serial o grach wideo, to ta część o grach musi wypaść wiarygodnie. (…) Pracowaliśmy z prawdziwymi deweloperami, by stworzyć sztuczną grę, która wygląda jak prawdziwa, dla serialu telewizyjnego – mówi Jason Altman.

Dbanie o autentyczność nie kończyło się jednak tylko na wirtualnej części serialu. Twórcy Mythic Quest chcieli również, aby cała reszta wypadła realistycznie.

Pracowaliśmy nad tym, by cała scenografia wyglądała tak, jak prawdziwe studio tworzące gry. Wszystko od grafik na ścianach, poprzez ustawienie monitorów, aż po zabawki na biurkach. Chcieliśmy, żeby ekrany z programowaniem, poszukiwaniem błędów czy programami do animacji wyglądały tak, jak przy tworzeniu gier - dodaje Altman.

Serial dostępny jest na platformie Apple TV od 7 lutego.