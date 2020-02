System Shock 3 z poważnymi problemami? Te doniesienia nie brzmią dobrze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

System Shock 3 to wyczekiwana przez graczy kontynuacja serii, której początki sięgają roku 1994 roku. Wygląda jednak na to, że nad grą ponownie zebrały się czarne chmury, bo ujawnione zakulisowe informacje nie brzmią zbyt optymistycznie. Na forum RPGCodex pojawił się anonimowy wpis osoby, która informuje o problemach w trakcie produkcji. Te miały rozpocząć się po pozyskaniu pełni praw do marki przez studio OtherSide.

Kłopoty finansowe wydawcy, firmy Starbreeze doprowadziły do tego, że System Shock 3 trafił w ręce OtherSide Entertainment. To zaś oznaczało, że twórcy mieli mniejszy budżet, niż wcześniej.

Jeśli Starbreeze nie byłoby w kryzysowej sytuacji, to myślę, ze zrobilibyśmy coś interesującego, że świeżą, innowacyjną rozgrywką, ale jednocześnie mniejszą grę niż ta, na którą ludzie oczekują. To mogłoby być rozczarowującym sequelem tak ukochanej marki. Te wysokie oczekiwania doprowadziły do wielu kosztownych eksperymentów. Jesteśmy małym zespołem i wiemy, że nie możemy konkurować z wieloma innymi produkcjami pod względem jakości produkcji, więc musieliśmy być kreatywni. Chcieliśmy stworzyć coś unikalnego, ale prawdopodobnie nie to, czego oczekują odbiorcy

Anonimowy informator dodaje tez, że zespół pracujący do tej pory nad System Shock 3... nie jest już zatrudniony w OtherSide Entertainment. Pokrywa się to z informacjami na Linkedin, z których wynika, że w ostatnich miesiącach z pracy w tej firmie odeszło wielu twórców.

Studio jak na razie nie skomentowało całej sprawy.