Twórcy serii Metro biorą się za nową markę. Prawdopodobnie będzie to FPS

fot. NVIDIA

Ukraińskie studio 4A Games zdobyło renomę i uznanie graczy dzięki postapokaliptycznej serii Metro, która powstałą na podstawie twórczości Dmitrija Głuchowskiego. Po latach twórcy zdecydowali się na zrobienie kroku do przodu i sięgnięcie po zupełnie nową markę. Jaką? To jeszcze owiane jest tajemnicą, ale wiemy, że prace nad grą już się rozpoczęły.

Firma zaczyna zatrudniać specjalistów. Z ogłoszeń o pracę wynika, że poszukiwani są ludzie do obsadzenia następujących stanowisk: starszego projektanta, głównego projektanta systemów, starszego artysty technicznego, artysty koncepcyjnego od środowisk i artysty koncepcyjnego od „potworów”. W części ogłoszeń o prace jest wskazówka, co do gatunku w jakim utrzymana może być nowa gra studia. Pracodawca bowiem, że pomocne będzie doświadczenie przy pracy nad grami FPS. Można więc założyć, że nowy projekt również będzie pierwszoosobową strzelanką.