Michael B. Jordan dołącza do obsady nowego filmu twórcy American Hustle

Niezatytułowany jeszcze nowy film nominowanego do Oscara Davida O. Russella zyskuje gwiazdorską obsadę. Do zakontraktowanych wcześniej Christiana Bale'a i Margot Robbie dołączył właśnie Michael B. Jordan. Szczegóły roli aktora, podobnie jak reszty obsady są trzymane w tajemnicy. Podobno zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w okolicach kwietnia.

Nie podano żadnych szczegółów na temat fabuły filmu, poza tym, że jest oparty na oryginalnym pomyśle Russella. New Regency będzie produkować i dystrybuować projekt poprzez umowę z 20th Century Studios (wcześniej Fox). Matthew Budman będzie producentem obrazu.

Niedługo do polskich kin wejdzie dramat prawniczy z udziałem Jordana pod tytułem Tylko sprawiedliwość. Na premierę czeka również film akcji Without Remorse.