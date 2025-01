"Woke" pająk z sąsiedztwa? Tego bał się aktor, podkładający głos Spider-Manowi

fot. Disney+

Hudson Thames podkłada głos Peterowi Parkerowi w serialu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa. W rozmowie z portalem Collider zdradził, czego bał się najbardziej w związku z tą rolą.

"Woke" pająk z sąsiedztwa?

[...] Wcześniej najbardziej bałem się, że serial będzie irytujący albo woke, ale tak się nie stało. Pomyślałem: "Tak, to będzie genialne, scenariusz jest świetnie napisany". Wydawał mi się prawdziwy. Jestem najstarszy z rodzeństwa, mam pięciu braci, więc wiem, co dzieje się w ich życiu i jak wygląda szkoła. Podczas czytania scenariusza czułem, że pokazano to realistycznie.

Hudson Thames obawiał się, że Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa może być "irytujący" albo "woke", ale scenariusz udowodnił mu, że tak nie będzie.

Przypominamy, że termin "woke" oznacza osoby, które zdają sobie sprawę ze społecznych nierówności i próbują z nimi walczyć, jednak zwykle jest używany pejoratywnie – albo przez osoby, których nie podoba się większa inkluzywność na ekranie, albo przez widzów, którzy dostrzegają w działaniach korporacji sztuczność i próbę zarobienia na temacie, który nie rozumieją i tak naprawdę ich nie obchodzi.

Negatywne reakcje i komentarz showrunnera

Aktualizacja: wypowiedź Hudsona Thamesa nie spodobała się wielu fanom, którzy skrytykowali go w mediach społecznościowych. Uważają, że reprezentuje sobą wartości, niegodne Spider-Mana czy dziedzictwa Stana Lee.

ROZWIŃ ▼

Jeff Trammell, showrunner Przyjaznego pająk z sąsiedztwa, został spytany o kontrowersje, które wywołała wypowiedź Thamesa. Oto jego komentarz w sprawie:

Ha, kocham Hudsona, nie skupiałem się za bardzo na tym, co powiedział. Wierzę, że po prostu się przejęzyczył, a teraz będzie to na nim ciążyć. Myślę, że stworzyliśmy świetny serial, który przemówi do szerokiej publiczności i mam nadzieję, że uchwyci to, co kocham w tym Spider-Manie: że jest gościem, który bardzo troszczy się o ludzi wokół siebie i stara się postępować właściwie.

Dwa pierwsze odcinki serialu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa zadebiutowały w Disney+ 19 stycznia 2025 roku.

