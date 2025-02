Ile sezonów potrwa The Last of Us? HBO ma już plan

fot. Max

The Last of Us to jedna z najbardziej docenianych adaptacji gier wideo. Choć obecnie na rynku mamy dwie części gier o tym tytule, sequel jest dość obszerny. Dlatego oczekuje się, że opowiedziana fabuła zostanie podzielona na kilka sezonów. Zresztą gra jest już podzielona na dwie wyraźne połowy oraz długi epilog, więc prawdopodobnie jest to słuszny podział. Jednak wygląda na to, że HBO ma nieco inne plany na zakończenie serialu.

fot. Max

The Last of Us skończy się na 4. sezonie?

Wiceprezeska HBO, Francesca Orsi, porozmawiała z portalem Deadline o przyszłości serialu. Stacja oczekuje, że The Last of Us skończy się na 4. sezonie. Nie jest to jednak ostateczna decyzja - HBO wydaje się otwarte na jeszcze więcej odcinków, gdy zajdzie taka potrzeba.

- Nie mamy kompletnego ani finalnego planu, ale myślę, że to wygląda na cztery sezony. Nie chciałabym tego potwierdzać, ale wydaje się, że ten sezon i jeszcze dwa kolejne wystarczą.

The Last of Us: sezon 2 - fabuła, obsada, premiera

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu, wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt – między sobą i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który zostawili za sobą.

Obok Pedro Pascala i Belli Ramsey, zobaczymy też wiele nowych twarzy, które wcielą się w postacie znane z 2. części gry. Są to: Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer oraz Spencer Lord.

Premiera 2. sezonu The Last of Us w serwisie Max została zaplanowana na kwiecień tego roku.

