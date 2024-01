Miłość jak miód - a może wino? Nowa polska komedia romantyczna o kobietach po 50-tce

Fot. TVP

Reklama

Miłość jak miód to nowy film TVP w reżyserii Macieja Migasa, opisywany jako "obyczajowa komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę". Zobaczcie, co może się stać, jak dwie różniące się od siebie jak dzień i noc przyjaciółki po pięćdziesiątce zamienią się miejscami.

Miłość jak miód - zwiastun

Miłość jak miód - fabuła

Miłość jak miód opowiada o Majce (Agnieszka Suchora) i Agacie (Edyta Olszówka), dwóch przyjaciółkach po pięćdziesiątce, które przechodzą menopauzę i i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Kobiety mają zupełnie inne podejście do życia - jedna jest wdową i poświęca się bliskim, zapominając o samej sobie, a druga skupia się na rozwoju osobistym, nie planując powiększenia rodziny. W pewnym momencie Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zajmuje jej miejsce, co zmusi obie kobiety do zmiany swojego dotychczasowego stylu życia i być może da im niespodziewaną szansę na miłość.

Miłość jak miód

Miłość jak miód - obsada, reżyseria, premiera

W obsadzie Miłość jak miód znaleźli się Agnieszka Suchora, Edyta Olszówka, Michał Czernecki, Bartosz Opania, Agnieszka Więdłocha, Jakub Dyniewicz i Rafał Królikowski. Film wyreżyserował Maciej Migas, a scenariuszem zajęły się Aneta Głowska i Katarzyna Leżeńska.

Miłość jak miód -premiera 9 lutego 2024 roku.