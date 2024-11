Dwayne Johnson usiadł w kinie na miejscu Christophera Nolana. Zrozumiał, czego potrzebuje Czerwona Jedynka

foto. materiały prasowe

Dwayne Johnson uważa, że Czerwona Jedynka powinna zostać wydana na ekranach Imax, tak jak Oppenheimer. Właśnie w ten sposób po raz pierwszy obejrzał oscarowy film Christophera Nolana. Po tym doświadczeniu stwierdził, że gdyby Czerwona Jedynka była wyświetlana w ten sam sposób, byłoby to "przełomowe".

Jeśli chodzi o Czerwoną Jedynkę, chcieliśmy stworzyć film, którym widzowie będą mogli cieszyć się na największym możliwym ekranie. A największe możliwe ekrany są właśnie w Imax. Byłem w połowie zdjęć do Czerwonej Jedynki, gdy miałem okazję zobaczyć Oppenheimera. Oglądałem go w kinie Imax, w którym Christopher Nolan ogląda i wyświetla swoje filmy. On i ego żona Emma. Poprosiłem nawet, by pozwolili mi usiąść tam, gdzie zwykle on siada. Wskazali mi miejsce: "Chris siedzi tutaj".

Obejrzałem Oppenheimera. To było niesamowite, ale pomyślałem" Cho***a. Czerwona Jedynka na tym ekranie i z tą technologią - to byłby przełom. Pamiętam, że wysłałem [do reżysera Jake'a Kasdana] zdjęcie mojej nagiej klatki piersiowej i ekranu. Zdaliśmy sobie sprawę, jak świetne byłoby to połączenie.

Czerwona jedynka