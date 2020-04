Mission: Impossible 7 i 8 z nowymi datami premier z powodu koronawirusa

Mission: Impossible to seria znanych filmów akcji, w których w roli głównej od lat występuje Tom Cruise. Z powodu pandemii koronawirusa pod koniec lutego opóźniono prace na planie filmowym siódmej odsłony serii. Wygląda na to, że nie pozostało to bez wpływu na całą produkcję, ponieważ Paramount zdecydowało się teraz na przesunięcie daty premiery Mission: Impossible 7 z lata na 19 listopada 2021 roku.

Podobny los spotkał Mission: Impossible 8, odsłonę z terminem premiery zaplanowanym na lato 2022 roku. Ostatecznie wyląduje w kinowych repertuarach również w listopadzie, ale 2022 roku. Paramount zdecydowało się także na przesunięcie premiery filmu Jackass 4 z 5 marca 2021 roku na lipiec 2021 roku.