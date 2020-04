Koronawirus - Pyrkon odwołany. Festiwal nie odbędzie się w 2020 roku

Pyrkon 2020 został odwołany. W dobie pandemii koronawirusa tak gigantyczna impreza masowa nie może się odbyć, więc najpewniej ta decyzja nie będzie zaskoczeniem dla wielu fanów popkultury. Wiemy, że co roku impreza przyciąga kilkadziesiąt tysięcy wielbicieli.

Organizatorzy ogłosili odwołanie imprezy na swoim Facebooku, czyli nie map przesunięcia Pyrkonu 2020 na nową datę. Jest jednak zaproszenie na Pyrkon 2021, który ma odbyć się w maju 2021 roku.

Problemem jest fakt, że pieniądze wydane na organizacje Pyrkonu 2020 nie są do odzyskania. Dlatego proszą fanów, aby zatrzymali kupione bilety, gdyż będą one ważne w edycji w 2021 roku. Jest ryzyko, że Pyrkon nie przetrwa do 2021 roku przez pandemię koronawirusa.

Pyrkon 2020 - oświadczenie

W tym miejscu musimy być jednak z Wami całkowicie szczerzy. Bez Waszej pomocy Pyrkon może nie przetrwać do kolejnego roku. W tych trudnych czasach wiele instytucji, wydarzeń i firm znalazło się w niezwykle trudnym położeniu. Pyrkon jest jedną z nich. Przełożenie imprezy na kolejny rok ma dla nas taką konsekwencję, że nie jesteśmy w stanie odzyskać dużej części pieniędzy, które wydaliśmy na przygotowanie Pyrkonu 2020. A przecież teraz musimy ponieść koszty przygotowania Pyrkonu 2021. Dlatego teraz każdy z Was może przywdziać pelerynę i zostać pyrkonowym superbohaterem. Zatrzymajcie zakupione bilety, gdyż zachowają one ważność i pozwolą przetrwać Pyrkonowi do 2021 roku! Niedługo też uruchomimy sprzedaż biletów na edycję 2021. Tych z Was, którzy nie mają jeszcze biletów, będziemy zachęcali do ich zakupu. Kupując bilet, przyczynicie się do tego, aby Fantastyczne Miejsce Spotkań przetrwało. Nie pozwólcie zniknąć mu z mapy Polski. Prawdziwą siłą Pyrkonu jesteście Wy. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu będziemy mogli wszyscy ponownie się spotkać i pokazać, że nie ma lepszego miejsca na świecie niż Pyrkon!

Pełne oświadczenie w poście na Facebooku: