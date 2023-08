Mission: Impossible 7 to "męczące bzdury". Słynny filmowiec: AI napisałaby taki sam scenariusz

Paramount

Reklama

Paul Schrader, scenarzysta tak ważnych dla świata X Muzy dzieł jak Taksówkarz, Wściekły byk czy Ostatnie kuszenie Chrystusa oraz reżyser produkcji Pierwszy reformowany i Hazardzista, w ostatnim czasie kilka razy zabrał głos na temat wchodzących na ekrany filmów. Informowaliśmy Was już, że Oppenheimera określił mianem "najlepszego i najważniejszego filmu obecnego stulecia" - Barbie z kolei była w jego ocenie "cudem". Teraz Schrader przedstawił swoje wrażenia po seansie Mission: Impossible 7.

Wygląda na to, że filmowiec ma olbrzymi problem z najnowszą odsłoną franczyzy z udziałem Toma Cruise'a. W krótkim facebookowym wpisie podsumowuje on Dead Reckoning Part One w sposób następujący:

Męczące bzdury. Nie ma żadnego powodu, aby sądzić, że AI po otrzymaniu odpowiednich wytycznych nie byłaby w stanie stworzyć scenariusza tego filmu.

Warto w tym miejscu naszkicować szerszy kontekst opinii Schradera. Od jakiegoś czasu uchodzi on bowiem w Hollywood za adwokata sztucznej inteligencji w branży filmowo-serialowej. To właśnie on przekonywał, że AI już teraz mogłaby z powodzeniem naprawdę szybko pisać scenariusze do takich produkcji jak CSI: Vegas - choć byłyby one "generyczne", z drugiej strony "odzwierciedlałyby ducha czasu".

Tom Cruise - ranking wszystkich filmów z udziałem aktora wg Rotten Tomatoes