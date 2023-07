Mission: Impossible 7 - opóźnienie premiery spowodował konflikt Cruise'a z Paramountem. O co poszło?

Paramount

Variety dotarło do informacji dotyczących przyczyny opóźnienia premiery Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Okazuje się, że nastąpił konflikt głównej gwiazdy filmu, Toma Cruise'a, ze studiem Paramount.

Mission: Impossible 7 - sprzeczka Cruise'a z Paramountem

Mission: Impossible 7 został wstrzymany, ponieważ Cruise i reżyser Christopher McQuarrie byli w impasie z Paramountem przez stopniowo rosnący budżet filmu, który ciągle rósł z powodu przestojów związanych z pandemią COVID-19, ostatecznie wyniósł 291 milionów dolarów. Okazuje się, że reżyser dodatkowo nalegał, aby dodać kosztowną sekwencję z udziałem rosyjskiej łodzi podwodnej w 1. części Dead Reckoning, a nie w 2., której premiera jest planowana na 2024 rok.

Dyrektor Paramount Pictures i Nickelodeona, Brian Robbins, nie zagłębiał się w szczegóły, ale przyznał, że negocjacje z McQuarriem i Cruisem były trudne.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2 - Powiedzmy wprost, że studio, produkcja i Tom mieli różne poglądy i panował konflikt. Musieliśmy to zatrzymać. Utknęli na tym, jak zamierzają posunąć się naprzód z, dopiero kończąc część pierwszą.

Przed ostateczną premierą, Dead Reckoning - Part One był czterokrotnie opóźniany, a daty ustalano na kolejno lipiec 2021, listopad 2021, maj 2022 i wrzesień 2022. Powodowały to przestoje w produkcji związane z pandemią, w tym wybuch Cruise'a w grudniu 2020 roku dotyczący członków załogi nieprzestrzegających covidowych protokołów. Według Robbinsa, sedno problemów sprowadzało się do zakresu produkcji.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1 jest już dostępny w kinach.

