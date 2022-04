Moon Knight - aktualizacja od Funko Pop może zdradzać występ znanej postaci w serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Serial Moon Knight w końcu zadebiutował na platformie Disney+. W sieci pojawiła się aktualizacja dotycząca figurek Funko Pop związanych z produkcją. Oprócz Mr. Knighta, Marca Spectora czy Arthura Harrowa możemy przeczytać o zapowiedzi figurki Pop Moment, która nosi tytuł Moon Knight vs. Werewolf by Night. To zapowiadałoby debiut wspomnianej postaci wilkołaka Marvela w MCU już w serialu o księżycowym bohaterze.

Wiadomość oczywiście nie została jeszcze potwierdzona przez Disney+, ale warto zaznaczyć, że Moon Knight zadebiutował na łamach komiksów właśnie w Werewolf by Night a sama postać ma mieć swój halloweenowy program, który zapewne będzie częścią MCU. Zatem występ wilkołaka w Moon Knight nie byłby niespodzianką.

Moon Knight - Pan Knight

Moon Knight - wynik oglądalności

Ponadto firma Samba TV, która zbiera wyniki oglądalności dotyczące telewizorów ze Smart TV wyjawiła na podstawie swoich badań, że premierowy odcinek Moon Knight oglądano w 1,8 mln gospodarstw domowych, co czyni to drugą po produkcji Loki premierą serialową MCU.

Zadebiutował również klip przedstawiający finałową scenę z 1. odcinka:

