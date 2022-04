Doktor Strange 2 - tak twórcy MCU manipulują zwiastunami. Wycięto postać w spocie

fot. materiały prasowe

Od lat wiemy, że promocyjne materiały filmów MCU są manipulowane, by zbijać z tropu czy wycinać spoilery. Tak choćby było ze słynną sceną z Avengers: Wojna bez granic, w której superbohaterowie z Hulkiem w drużynie biegli w bitwie o Wakandę, ale także tak było w Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym wycięto Pajączki Garfielda i Maguire'a. Jak to wygląda przy Doktorze Strange'u 2?

Doktor Strange 2 - usunięta scena ze spotu

Na początku kwietnia opublikowaliśmy nowy spot. Jak słusznie zauważył portal The Direct w jednej scenie znanej z pełnego trailera usunięto postać Christine Palmer graną przez Rachel McAdams. Powody tego nie są znane, bo na pewno nie chodzi o ukrycie spoilerów, bo postać była już widziana w tej scenie. Być może - co też się zdarza w MCU - w trakcie postprodukcji po pokazach testowych dokonano zmian w wątku i w wyniku tego postać z tej sceny została usunięta.

To jednak też pokazuje, jaki powinniśmy mieć dystans do materiałów promujących widowiska MCU, bo łatwość z jaką można usuwać sceny i manipulować tymi, które widzimy jest przeogromna. Zbijanie z tropu to dobra taktyka, która pozwoli widzom zaskoczyć się w kinie.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku w kinach.

