Morbius - pełny zwiastun. Jest powiązanie z Venomem!

fot. materiały prasowe

Jak czytamy w oficjalnym opisie, Morbius to historia jednej z najbardziej skonfliktowanych wewnętrznie postaci. Jej bohaterem jest Michael Morbius, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Jest zdeterminowany, by ratować innych, dlatego postanawia przetestować na sobie lek. Nowa metoda pozornie tylko okazuje się gigantycznym sukcesem. Niestety, wewnątrz jego duszy zaczyna rodzić się prawdziwy mrok. Czy dobro przezwycięży zło? Czy Morbius podda się nowym żądzom? I jak Jared Leto sprawdzi się w roli marvelowskiego wampira?

Trailer pokazuje powiązanie z Venomem, więc wiele wskazuje na to, że wbrew spekulacjom Morbius jest osadzony w tym samym świecie. Ponownie mamy również sugestię związku z MCU, bo widzimy Michaela Keatona w roli Vulture'a. Z uwagi na koncept multiwersum może to być jego alternatywna wersja z równoległego świata. Nie ma na razie potwierdzenia, z czym mamy do czynienia. Jared Leto w wideo zza kulis używa intrygującego sformułowania dotyczącego przyszłości postaci: jest sieć możliwości. Czyżby jednak wróży to większy związek z Pajączkiem?

Co więcej, w trailerze jest ujęcie pokazujące gazetę. Uwagę przykuwa główny nagłówek o Morbiusie, ale na górze są wzmianki o Rhino i Black Cat, czyli postaciach z Niesamowitego Spider-Mana.

Morbius - zwiastun

Morbius - wideo zza kulis

W obsadzie są również Adria Arjona, Matt Smith i Tyrese Gibson. Za kamerą stoi Daniel Espinosa, który wyreżyserował film na podstawie scenariusza Burka Sharplessa oraz Matta Sazamy.

Morbius - premiera w kinach w USA i w Polsce zaplanowana jest na 28 stycznia 2022 roku.

