Jim Carrey w MCU? Plotki o She-Hulk nabierają rumieńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe plotki pochodzą od moderatorów kanału Marvela na reddicie, którzy spędzają miesiące na weryfikacji osoby dającej informacje, zanim zdecydują się je opublikować. A przez ten czas niektóre szczegóły były potwierdzane. Tego typu podobne sytuacje dawały informacje, które ostatecznie były potwierdzane. Jednak nadal traktujemy doniesienia jako plotkę.

Według źródła Jim Carrey podpisał kontrakt na rolę w MCU w wielu projektach. Ma wcielić się w złoczyńcę znanego w komiksach jako MODOK. Miałby zadebiutować w serialu She-Hulk, by potem pojawić się w Ant-Man and the Wasp: Quantumania

MODOK w komiksach to George Tarleton, naukowiec AIM, który w wyniku eksperymentów dających mu wybitną inteligencję zmutował w istotę wyglądającą jak wielka głowa. Z reguły był on wrogiem Kapitana Ameryki. Na razie nikt tej informacji nie potwierdza.

MODOK / fot. Marvel

W serialu mają się pojawić Tim Roth (duża rola Abominationa), Jon Bass, William Hurt oraz Charlie Cox jako Daredevil, ale podkreślono, że będzie to inna wersja postaci, nie netflixowa. Według źródła Betty Ross grana przez Liv Tyler nie pojawi się na ekranie.

She-Hulk - dlaczego Hulk jest znów człowiekiem?

W scenie po napisach Shang-Chi fani MCU byli zaskoczeni, bo pojawia się Bruce Banner w ludzkiej formie, a nie jako profesor Hulk. Avengers: Koniec gry sugerowało, że połączył on Bannera z Hulkiem na zawsze. Według źródła informacji Hulk podejmuje decyzje o powrocie do ludzkiej formy, aby dokonać transfuzji krwi swojej kuzynce Jennifer, czyli głównej bohaterce serialu. She-Hulk w komiksach powstała właśnie przez taką transfuzję. Banner ma potem problem z ponowną przemianę i Jennifer pomaga mu ponownie się tego nauczyć.

Czytamy, że Titania grana przez Jameelę Jamil jest głównym czarnym charakterem. Do tego to źródło twierdzi, że czterech aktorów zagrało postaci w motion capture, czyli generowane komputerowo i nie ma tu na myśli Hulka, Abominationa, She-Hulk i Titania, ale dodatkowe osoby.

She-Hulk - premiera wiosną 2022 roku na Disney+. Gdy ruszy promocja, przekonamy się, czy powyższe plotki są prawdziwe.