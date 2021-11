Thor: miłość i grom - zdjęcia z planu dokrętek. To może być ważna scena filmu MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Dokrętki to standardowy etap procesu tworzenia blockbustera. Gdy kończy się podstawowy etap zdjęć, jest montowana wstępna wersja filmu. Wówczas twórcy mogą ocenić co działa, co nie działa i jak to poprawić. Dzięki temu wiele projektów zyskało kultowe sceny jak choćby rzeź Vadera z Łotra 1. Pierwsze zdjęcia z dokrętek do filmu Thor: miłość i grom pokazują Thora oraz Jane wyglądających jak w filmie Thor: Mroczny świat. Ściślej przypominają siebie z alternatywnego zakończenia tamtego projektu, w którym Thor i Jane zerwali ze sobą. Stąd spekulacja, że prawdopodobnie ta scena została nakręcona od nowa, by wyjaśnić, dlaczego Jane nie była obecna w MCU w żadnym filmie od 2013 roku.

Thor: miłość i grom - zdjęcia z planu

Zobaczcie fotki oraz wspomniane alternatywne zakończenie, które pokazuje, że bohaterowie rzeczywiście wyglądają tak samo. W normalnych zdjęciach z planu ich wizerunki były inne.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1454517977320202252

https://twitter.com/lovethundernews/status/1454481278980530180

https://twitter.com/lovethundernews/status/1454481390125428745

https://twitter.com/lovethundernews/status/1454484521043247108

Thor: miłość i grom - premiera w kinach 8 lipca 2022 roku.