Morderczynie - powstaje pierwszy polski serial fabularny od Viaplay

Viaplay

Serial Morderczynie od Viaplay ma być inspirowany książką Polskie morderczynie autorstwa Katarzyny Bondy. W rolach głównych zobaczymy Maję Pankiewicz, Izabelę Kunę oraz Elizę Rycembel. Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Kristoffer Rus. Będzie to pierwsza oryginalna produkcja Viaplay realizowana w Polsce. Do tej pory na platformie można było śledzić zagraniczne produkcje fabularne, w tym także nową polską wersję programu Fort Boyard.

Główną bohaterką serialu będzie Karolina, młoda i ambitna policjantka, która prywatnie próbuje poradzić sobie z zaginięciem ojca. "córeczką tatusia" mimo upływu czasu nie może pogodzić się z tym, że nie pozostawił on po sobie żadnego śladu. Karolina jest zdeterminowana, by poznać prawdę. Gdy dowiaduje się, że jej ojciec nie żyje, a w sprawę zaangażowane są bliskie jej osoby - nic już nie jest takie samo. W jej głowie pojawia się coraz więcej pytań, które naruszają nieskazitelny wizerunek ojca i burzą dotychczasową wizję świata - a nawet samej siebie. Zobaczcie zdjęcia z serialu:

Morderczynie

Jak czytamy w informacji prasowej:

Serial stawia pytanie, co skłania kobiety do skrajnych aktów agresji? Kiedy i jak zaczyna się przemoc i dlaczego społeczeństwo wciąż daje przyzwolenie na akty przemocy w rodzinie? Dlaczego mamy tendencję do obrony i tłumaczenia agresora, i nie dostrzegamy niebezpieczeństwa w pierwszych oznakach przemocy? Widzowi będzie trudno odciąć się grubą kreską od bohaterek, które są odzwierciedleniem wielu kobiet z całego świata. Dlatego te pytania mają szansę wybrzmieć szczególnie mocno.