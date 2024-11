Nowy zwiastun serialu Say Nothing. To będzie kolejny hit FX na miarę Szoguna?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Say Nothing to nowy serial od FX, które w tym roku już raz zachwyciło widzów przy okazji znakomitego Szoguna, który przeciął się przez konkurencje z gracją samuraja i zdobył wiele nagród Emmy. Wygląda na to, że na ich koncie może pojawić się kolejny hit, bo na taki zapowiada się Say Nothing. To serial, który opowie o historycznym konflikcie w Irlandii Północnej. Historia przedstawi los dwóch kobiet, które postanowiły dołączyć do IRA.

W sieci pojawił się nowy, wybuchowy zwiastun. Jaka jest cena za wolność?

Say Nothing - opis fabuły

Serial rozpoczyna się od szokującego zaginięcia Jean McConville, samotnej matki wychowującej dziesięcioro dzieci, która została porwana z własnego domu w 1972 roku i nigdy później jej nie widziano. Say Nothing pokaże, co ludzie potrafią zrobić z powodu wiary. Jak głęboko podzielone społeczeństwo rozpoczyna konflikt zbrojny w cieniu zradykalizowanej przemocy. Ile psychologicznie kosztuje milczenie?

W obsadzie znajduje się: Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan oraz Maxine Peake.

Say Nothing - premiera 14 listopada 2024 roku na Hulu. W Polsce będzie to Disney+.