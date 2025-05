Ranking najpotężniejszych przeciwników Hulka – z kim walczył Zielony olbrzym w komiksach?

Marvel

Hulk, jaki jest, każdy widzi. To ucieleśnienie niepohamowanej siły, czystej furii i instynktu. Na pierwszy rzut oka: prymitywna masa mięśni, niezbyt rozwinięta inteligencja, a jednak pod tym wszystkim kryje się postać o wielkim sercu i bogatym wnętrzu. Choć może wydawać się jednowymiarowy, Hulk to jeden z najbardziej złożonych superbohaterów w uniwersum Marvela.

Sam fakt, że potwór napędzany gniewem stał się bohaterem, który ratuje innych i walczy w imię dobra, czyni go postacią wyjątkową i fascynującą. Zielony olbrzym to klasyka komiksu superbohaterskiego – jeden z pierwszych herosów Marvela, który zamiast kolorowego kostiumu i peleryny nosił... po prostu podarte spodnie. Bliżej mu było do potwora Frankensteina niż do szlachetnego Kapitana Ameryki. I choć początkowo budził strach, z czasem zaskarbił sobie sympatię czytelników, głównie dlatego, że mimo wszystko zawsze stawał po stronie dobra.

Jak przystało na superbohatera z długim stażem, Hulk dorobił się pokaźnej galerii przeciwników. Początkowo byli to głównie brutalni osiłkowie, z którymi toczył spektakularne, niszczycielskie starcia. Z biegiem lat scenarzyści zaczęli jednak stawiać mu przeciwników bardziej złożonych, takich, którzy kontrastowali z Hulkiem inteligencją, sprytem czy manipulacją. Pojawili się złoczyńcy o nikłej sile fizycznej, ale potężnych umysłach. Antagoniści, którzy nie tylko stawiali opór fizycznie, ale też prowokowali Hulka emocjonalnie i psychologicznie.

W poniższej galerii przedstawiamy ranking najciekawszych i najpotężniejszych wrogów Hulka – od tych najbardziej znanych, aż po zapomnianych złoczyńców z kart komiksów. Niektórzy z nich pojawili się w MCU, inni istnieją tylko w wersjach papierowych. Jedno ich łączy – potrafili dać Zielonemu olbrzymowi w kość.

Zastanawiacie się, kto znalazł się na pierwszym miejscu? Sprawdźcie sami!

Najwięksi wrogowie Hulka

50. Agamemnon Pół-bóg i pół-człowiek, będący przywódcą organizacji Pantheon, z którą Hulk długo współpracował. Jego zdrada i eksperymenty na własnych potomkach sprawiły, że stał się tragicznym wrogiem Hulka, reprezentującym konflikt między dziedzictwem a odpowiedzialnością.

