Mortal Kombat - sztuczna inteligencja tak widzi postacie w wersji aktorskiej. Klimatem biją film na głowę

fot. Azlan Ibrahim

Mortal Kombat z 2021 roku było dla wielu rozczarowaniem, ale powstanie sequel. Dla wielu fanów serii nadal Mortal Kombat z 1995 roku pozostaje czymś wyjątkowym i uznawanym za dobry film oparty na grze. Pomimo różnicy w stosunku do pierwowzoru na czele z ograniczeniem krwawej przemocy całość nacechowana była wyjątkowym klimatem, który działa po dzień dzisiejszy. Trudno orzec, czy w nowym kinowym filmie uda się w końcu uchwycić to, na co fani Mortal Kombat czekają.

Mortal Kombat - grafiki według SI

Grafiki tworzone przez sztuczną inteligencję nadal podbijają sieć, bo często prezentuje nierealne i kreatywnie zaskakujące wizje. Ne raz dostajemy obrazowanie niezrealizowanych filmów lub innych popkulturowych pomysłów. Najnowsze prace pokazuje, jak sztuczna inteligencja widzi postacie z gier Mortal Kombat w wersji aktorskiej. Czuć, że jest w tym ten wyjątkowy klimat, który wydaje się bić na głowę to, co dano widzom w filmie z 2021 roku.

W sieci można znaleźć dwie różne prace związane z Mortal Kombat. Obie zostały stworzone przy pomocy Midjourney V5. W pierwszej galerii znajdziecie też kilka lokacji związanych z grą.

Mortal Kombat

Druga galeria ma trochę inny wizualny styl choć została stworzona przy pomocy tej samej SI.